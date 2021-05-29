В Ростове-на-Дону сильно похолодает 1 июня

В Ростове прогнозируют осадки Фото: Артем КИЛЬКИН

В донской столице в первый день лета будет прохладно по-весеннему.

Если в субботу, 29 мая, температура воздуха днем достигала 30 градусов, то 1 июня столбик термометра покажет 20 градусов тепла. А ночью, и вовсе, будет + 16 градусов.

Также синоптики прогнозируют в первый день лета осадки. К слову, ливни будут идти почти всю следующую неделю.

Напомним, ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в первый день лета официально стартует купальный сезон. В донской столице к открытию купального сезона готовы три пляжа. Речь идет о зонах отдыха на Зеленом острове и левом берегу Дона, а также о прибрежной полосе в районе улицы Капустина (пляж «Дружба»). Об этом сегодня, 28 мая, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

- Территории уже прошли техническое освидетельствование и с 1 июня готовы принять отдыхающих, - подчеркнули в ведомстве.

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Эти территории уже прошли техническое освидетельствование (подробнее)