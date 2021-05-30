Центр Ростова-на-Дону оказался перекрыт из-за забега

Сотни спортсменов пробуют свои силы в марафоне Фото: Василий Вахрин

В воскресенье, 30 мая, в донской столице проходит марафон. Сотни спортсменов-любителей попробуют свои силы в забеге на длительной дистанции.

Как рассказали в департаменте городского транспорта, из-за мероприятия будет перекрыта для автомобилистов часть города. Движение будет ограничено с 9 до 11 часов утра.

Так, нельзя проехать по площади Театральной, Большой Садовой, проспекту Соколова, улице Седова. Недоступным для машин станет Ворошиловский мост и часть Левобережной.

Общественный транспорт также будет курсировать иначе. Так, автобусы под номерами 3, 3а, 7, 67, 88 поедут по схеме: Большая Садовая – проспект Ворошиловский – улица Красноармейская – проспект Театральный – проспект Шолохова и далее по маршрутам следования в обоих направлениях. Автобусы под номерами 70, 80 и троллейбусы под номерами 2, 22 в этот период времени будут курсировать от Большой Садовой и далее по проспекту Ворошиловскому – улице Красноармейской – проспекту Театральному – проспекту Шолохова – улице 20-я Линия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«За Ростов я побегу в Москве»: Василий Вакуленко поддержал полумарафон «ЗаБег.РФ»

Рэпер признался, что находится в хорошей форме и занимается спортом 5 дней в неделю (подробнее)