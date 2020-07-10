«За Ростов я побегу в Москве»: Василий Вакуленко поддержал полумарафон «ЗаБег.РФ»

Крупнейший в мировой истории полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ» состоится и в Ростовской области. Уже 2 августа более 2,5 тысячи дончан стартуют одновременно вместе со всей страной, чтобы пробежать свои индивидуальные дистанции.

На пресс-конференции, посвященной грядущему спортивному событию в жизни региона, много вопросов было адресовано основателю и руководителю проекта «Лига героев» Ксении Шойгу. Она рассказала, что в качестве меры предосторожности все организаторы мероприятия будут обеспечены масками, перчатками и санитайзерами.

Ксения Шойгу рекомендовала выбирать дистанцию, исходя из своей физической подготовки.Фото: Юрий ПОЗДНЯК

Также Ксения рекомендовала выбирать дистанцию, исходя из своей физической подготовки, больше пить воды, пользоваться головными уборами и не надевать новую обувь на забег.

Принять участие в проекте своих земляков призвал и популярный рэпер Василий Вакуленко (Баста). Он признался, что присутствовал на нескольких стартах – например, в Красноярске. Увиденное ему настолько пришлось по душе, что теперь он сам задумался о забеге.

- Каждый год, когда я записываю видеоприглашение для проекта «ЗаБег.РФ», Ксения Шойгу говорит, что, мол, мне пора бы уже и самому пробежаться. Могу сказать, что за Ростов я побегу в Москве. Возможно, начну с 5 километров, - поделился планами артист.

Василий Вакуленко выразил интерес к участию в полумарафоне. Но бежать он собирается в Москве.Фото: Юрий ПОЗДНЯК

Впрочем, по словам Василия Вакуленко, сейчас главный акцент он делает на занятия боксом. Частые тренировки он воспринимает стоически, закаляя свой характер и тело.

- Я занимаюсь спортом пять раз в неделю. Три дня у меня бокс, еще дважды за семидневку подтягиваю общую физическую подготовку. Слушайте, мне 40 лет. Многие молодые боксеры говорят: «Дед, к чему все это?». Но я, как ростовчанин, практикую этот вид единоборств с тройным упорством и усердием, не слушая критиков, - рассказал Баста.

Отметим, что «ЗаБег» является первым российским полумарафоном с синхронным стартом. Участие в нем принимают жители разных городов. Организатором мероприятия является «Лига героев» под руководством Ксении Шойгу — младшей дочери министра обороны России Сергея Шойгу.

В 2020 году «ЗаБег» пройдет во всех 85 регионах России и станет самым массовым полумарафоном в мире.Фото: Юрий ПОЗДНЯК

В 2017 году состоялся полумарафон «ЗаБег». Старт бегунам одновременно дали в 10 городах страны. Москва стартовала в 10 утра, а Владивосток — в 5 вечера. В следующем 2018 году количество городов-участников выросло до 17. В текущем году «ЗаБег» пройдет во всех 85 регионах России и станет самым массовым полумарафоном на планете.

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