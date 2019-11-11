«Юра Дудь заявил, что у меня ничего не получится»: Баста эмоционально рассказал о первых ощущениях в роли владельца СКА

Василий Вакуленко делает первые шаги в амплуа главного футбольного армейца Ростова. Новоиспеченный владелец СКА подарил своей команде новый вместительный автобус, дизайн и расцветку которого выбирали фанаты клуба в соцсетях. Перед принципиальным матчем с астраханским «Волгарем», во время которого рэпер попробовал себя в еще одном нетипичном качестве – комментатора игры, транслировавшейся в YouTube сразу с пяти камер – музыкант и совладелец лейбла «Gazgolder» собрал пресс-конференцию.

«Комсомольская правда» собрала самые яркие высказывания Вакуленко.

О НАЧАЛЕ ПУТИ

Больше года назад у нас была неформальная встреча с молодыми болельщиками СКА, на которой был поднят вопрос, чем я могу быть полезен клубу, чтобы он продолжил свой путь наверх. Вот так все и закрутилось. Для меня это длительный проект. На первом этапе мы ориентируемся на пять-шесть лет. За это время собираемся построить новый стадион, заняться армейской детско-юношеской спортивной школой, воспитывать своих игроков.

О РОСТОВСКОМ ДЕРБИ

СКА - это не никакой не локальный проект, а великая команда с большой историей, значимая для всего региона. Сейчас я мечтаю о возрождении дерби (с ФК «Ростов» - прим.) Пора уже по-настоящему бороться за право считаться клубом номер один в городе.

О СВОЕЙ РОЛИ В КЛУБЕ

Моя основная задача в клубе – это привлечение интересантов и спонсоров, которые будут заинтересованы в рекламной интеграции со СКА, учитывая мое присутствие здесь. Мне кажется, что это очень правильно. Когда в СМИ появилась информация, что я купил клуб, то это выглядело очень пафосно. Я как будто подошел к зеркалу и увидел в там отражении корону. Многие люди не понимают, что это было не спонтанное решение, а плод длительной проработки большой команды специалистов. Я сейчас занимаю свое место в команде. Мне говорят: «Михалыч, иди, нужны деньги» - и я готов, все в порядке. Цель удивительная, потому что. Сейчас из 25 игроков у нас 14 ростовчан – это же классно!

Рэпер подарил клубу новый красавец-автобус. Фото: Юрий ПОЗДНЯК

О ФУТБОЛЬНЫХ ТАЛАНТАХ

Хочется, чтобы дети, которые приходят на матчи и выводят игроков за руку на поле, знали, что у них здесь есть полный спектр возможностей для самореализации. У нас в стране живет 145 миллионов человек, но на мировом уровне знают только трех или четырех футболистов. Это же просто смешно. Таланты необходимо готовить с детства.

О СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Наши социальные сети охватывают аудиторию в 15 миллионов человек. Подписчики удивляются, почему я размещаю информацию о СКА у себя на странице. Ажиотаж о приобретении мною футбольного клуба не утихал в СМИ три дня, что стало весьма показательным для спонсоров. Сейчас вообще большой интерес существует к провинциальному, в хорошем смысле слова, футболу. Хочу выразить благодарность правительству региона и администрации города за постоянную поддержку, которую они оказывали команде до самого конца, в тяжелейшие жизненные этапы ростовского СКА.

О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Это длительный процесс. Мы не пришли сюда развлекаться или играть в игру. Перед клубом поставлены серьезные задачи. У нас с партнерами есть договоренности о дополнительном финансировании на следующий год, с расчетом на повышение команды в классе. У нас нет цели только лишь поддерживать жизнедеятельность СКА. Это наивно. Хочется большего, а именно - вернуть команду на то место, которое она занимала раньше. Вспоминать триумф 1981 года, конечно, замечательно (в этот год СКА стал обладателем Кубка СССР – прим.), но нужно стремиться к новым победам. Главное, чтобы люди снова поверили в клуб. Чтобы приходили семьями на стадион, покупали абонементы, участвовали в судьбе команды. Необходимо развивать и поддерживать культуру боления.

О ПРИВЛЕЧЕНИИ МОЛОДЕЖИ НА СТАДИОН

У меня в планах миссионерская деятельность. Буду посещать крупные ростовские вузы и приглашать студентов ходить на матчи СКА. Натурально, агитировать буду, как это делали в советское время. Когда я в Москве, ко мне постоянно подходят болельщики ЦСКА и выражают свою поддержку. Это вообще очень интересная история – участие людей в судьбе донского клуба. Бывает и прямо спрашивают: «А ты не побаловаться ли пришел? Амбиции какие-то свои реализовать? Если это все серьезно, то класс, молодец».

Баста в хорошем настроении прогулялся с журналистами по стадиону. Фото: Юрий ПОЗДНЯК

О ДИВАННЫХ КРИТИКАХ

Я знаю только одно – мои намерения чисты и есть огромное желание сделать что-то полезное для клуба СКА и города Ростова. А как выйдет на практике… Может быть, я завтра умру. Журналисты, вы придете меня похоронить? (робкий смех в зале – прим.)

То, чем мы здесь занимаемся – это максимальная прозрачность. Сейчас мы доделаем сайт и вы будете видеть, куда пойдет каждая копейка, которая пришла в клуб. Правда, сначала нужно договориться на берегу, чтобы не было никаких финансовых недомолвок. Ведь все вы знаете, какая у российского футбола неоднозначная репутация. Мне, наверное, уже каждый из друзей и знакомых, кто разбирается в футболе, высказал свое мнение. Юра Дудь сразу сказал, что ничего у меня не получится. Говорит, мол, сочувствую тебе, но ничего путного не выйдет. Что же, это его мнение, а у меня другой взгляд на ситуацию со СКА.

Тут, ведь как в музыке. Когда я переехал в Москву, то критики считали, что будет неудача. Но вроде ничего, занимаюсь творчеством, причем вполне успешно. И с ростовскими армейцами все тоже будет хорошо. Главное – четко понимать, что мы делаем и куда идем.

О НАРОДНОМ ДОВЕРИИ

Когда еще летом мы приезжали осматривать стадион, ко мне подошла мама с ребенком. Спрашивает: «Я не знаю, как вас зовут, но говорят, что вы пришли заняться СКА. Будет у наших детей возможность обучаться в спортивной школе?». В тот же день другой случай. Уже на стадионе у меня состоялся разговор с пожилым болельщиком клуба. «У тебя получится, сынок?». Что я могу им ответить? Очень хочется остаться в памяти своих земляков. Я, как ростовчанин с ростовской пропиской, очень дорожу и горжусь тем, что я отсюда родом. Хочу, чтобы все знали нашу донскую столицу не как место бандитских разборок, хотя это и придает ей пикантность, а как город с великой футбольной историей.

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