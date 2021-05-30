В Ростовской области гостья свадьбы обокрала другого участника торжества

Дончанка во время свадьбы перевела чужие деньги себе на счет
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Ростовской области, в Багаевском районе, на свадьбе у друга мужчина вдруг обнаружил, что с его карты списалось 14 тысяч рублей. В это же вечер потерпевший написал обращение в полицию.
Сотрудники уголовного розыска быстро вычислили, кто совершил кражу. Это оказалась
37-летняя жительница Егорлыкского района. Она также была приглашена на свадебный банкет.
А Когда мужчина оставил телефон на столе и отошел, женщина перевела на свой счет деньги с помощью мобильного банка.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигурантке избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, что дончанка из-за чрезмерного волнения помогла обогатиться мошенникам.
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