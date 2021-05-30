«Вы забыли одеть кофту?»: молодая жена Дмитрия Диброва поразила откровенным топом

Полина Диброва моложе мужа на 29 лет. Фото: официальный аккаунт Полины Дибровой в "Инстаграме"

Ростовчанка Полина Диброва, жена известного телеведущего и журналиста, поразила подписчиков в «Инстаграме» откровенным луком, выбранным для свадебного торжества.

Мама троих детей пришла на банкет к друзьям в брючном костюме оранжевого цвета. А под пиджак она надела черный короткий топ с большим декольте. Снимок женщина опубликовала в своем блоге в «Инстаграме».

Девушка обожает свадьбы. Фото: официальный аккаунт Полины Дибровой в "Инстаграме"

- Очень люблю свадьбы. Для меня свадьба – это рождение новой жизни, - подписала пост девушка.

Подписчики отреагировали сотнями лайков и комментариев. Часть фолловеров сочла образ слишком вызывающим.

- Полина, вы кофту забыли? – поинтересовался один из них.

- Зачем же так откровенно на свадьбу? – задался вопросом другой.

Другие же фанаты сочли образ великолепным, отметив, что яркий цвет к лицу женщине.

Отметим, что у супругов Дибровых разница в возрасте 29 лет. Телеведущий недавно отметил свое шестидесятилетие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Было дело: Дмитрий Дибров помог победить молодой супруге в конкурсе красоты

"Миссис Россия" Полине Дибровой из Ростова-на-Дону исполнилось 29 лет (подробнее)