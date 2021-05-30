Рухнувшее дерево повредило шесть машин в Ростове-на-Дону

Дерево упало на автомобили Фото: Юрий ГУСЕВ

В донской столице жильцы многоквартирного дома на улице Содружества за одну ночь понесли немалый материальный ущерб из-за непогоды. Инцидент произошел в ночь с 29 на 30 мая.

Люди, как обычно, оставили свои автомобили на площадке около дома и разошлись по своим квартирам. Но ночью поднялся сильный ветер, порывы которого не выдержало большое старое дерево.

В результате оно рухнуло на шесть машин. Теперь владельцам автомобилей предстоит ремонт.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что в донской столице резко испортится погода. В воскресенье, 30 мая, по прогнозам синоптиков в городе температура воздуха ночью составит плюс 16 — 18 градусов. Днем столбик термометра поднимется до плюс 22 — 24 градусов. В течение дня пройдет небольшой дождь. Скорость ветра — 6 — 11 метров в секунду.

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