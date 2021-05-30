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Происшествия30 мая 2021 15:04

Дончанка потеряла 250 тысяч рублей после телефонного разговор

Полиция разыскивает мошенников, списавших деньги
РЕПИНА Елена
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Дончанка лишилась всех сбережений после беседы по телефону

Дончанка лишилась всех сбережений после беседы по телефону

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию в Белой Калитве обратилась местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой телефонных мошенников.

Женщина пояснила, что ей часто звонили с неизвестных номеров, на последний звонок она ответила. На том конце провода человек представился сотрудником одного из банков и сообщил женщине , что по ее банковской карте якобы происходят сомнительные финансовые операции. Чтобы не потерять деньги, звонивший предложил совершить ряд действия, в том числе - продиктовать номер карты, а также секретный код из поступившего смс-сообщения.

Дончанка сделала все, о чем ее просили. И в этот же момент с ее банковского счета списались все денежные средства – около 250 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту статье «Кража с банковского счета». Злоумышленников разыскивает полиция.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают, что при подобных звонках ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные или данные о картах и счетах.

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