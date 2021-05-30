«Жуткое зрелище»: ростовчан испугало дерево, полностью окутанное паутиной

Дерево, облепленное гусеницами, растет на Западном. Фото: паблик "Это Ростов!"

В Ростове-на-Дону местные жители нашли дерево, полностью окутанное паутиной. По словам очевидцев, в ней – вся листва и ствол. Местные жители уверяют, что дерево похоже на кокон. А еще к паутине добавляются полчища гусениц, которые сидят на листьях и ветках.

- Жуткое зрелище, как в фильмах ужасов, — поделился впечатлениями очевидец.

Дерево с гусеницами и паутиной обнаружили по адресу: улица Еременко, 66/2. Необычную картину сняли на камеру, а после опубликовали снимок в городском паблике.

Пост собрал под собой много комментариев.

- Было бы логично предположить, что это дело рук тутовых шелкопрядов, - высказал свое мнение один из подписчиков группы.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что в ночь с 29 на 30 мая в донской столице из-за сильного ветра старое дерево рухнуло на шесть припаркованных под ним машин.

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