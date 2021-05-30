На Дону полицейские опросили водителей, чтобы узнать их мнение о федеральной трассе

У водителей узнали мнение о трассе "Дон"
Фото: Иван ВИСЛОВ
Сотрудники региональной Госавтоинспекции решили узнать общественное мнение на предмет качества федеральной трассы М-4 «Дон»
Правоохранители выслушали мнения водителей, а также напомнили о том, что необходимо строгого соблюдать правила дорожного движения.
Водители, в свою очередь, честно признались, что им не нравятся пробки на трассе «Дон». Зато отметили качество дорожного покрытия и вежливость инспекторов ГИБДД.
Также положительно оценили автовладельцы количества зон для отдыха во время движения.
В свою очередь, в конце опроса полицейский вручили водителям памятки-листовки и сувениры от областной ГИБДД, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в Ростовской области усиливают контроль за соблюдением правил дорожного движения. Теперь, кроме инспекторов ДПС и камер видеонаблюдения, фиксировать нарушителей ПДД станут дроны. Об этом сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. Дронов в небо запустят в июне.
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