На Дону полицейские опросили водителей, чтобы узнать их мнение о федеральной трассе

У водителей узнали мнение о трассе "Дон" Фото: Иван ВИСЛОВ

Сотрудники региональной Госавтоинспекции решили узнать общественное мнение на предмет качества федеральной трассы М-4 «Дон»

Правоохранители выслушали мнения водителей, а также напомнили о том, что необходимо строгого соблюдать правила дорожного движения.

Водители, в свою очередь, честно признались, что им не нравятся пробки на трассе «Дон». Зато отметили качество дорожного покрытия и вежливость инспекторов ГИБДД.

Также положительно оценили автовладельцы количества зон для отдыха во время движения.

В свою очередь, в конце опроса полицейский вручили водителям памятки-листовки и сувениры от областной ГИБДД, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что в Ростовской области усиливают контроль за соблюдением правил дорожного движения. Теперь, кроме инспекторов ДПС и камер видеонаблюдения, фиксировать нарушителей ПДД станут дроны. Об этом сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. Дронов в небо запустят в июне.

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