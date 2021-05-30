«Скелет, обтянутый кожей»: на Дону в поле нашли истощенного хаски

Пес находится в очень тяжелом состоянии. Фото: Приют "Святобор"

В Шахтах Ростовской области волонтеры спасают хаски. Животное нашли в поле. Пса обнаружил совершенно случайно проезжающий мимо водитель. О страшном состоянии собаки человек сразу же рассказал сотрудникам приюта для безнадзорных животных «Святобор». Волонтеры сразу же выехали на место и забрали животное к себе.

- Пес в жутчайшем состоянии. Это скелет, обтянутый кожей. Выбриты обе передние лапы, в одной лапе стоял катетер, под пластырем загнила кожа. У собаки плохое дыхание, не ест и не пьет, гноятся глаза, - рассказали защитники животных на своих страницах в социальных сетях.

Ко всему прочему, у собаки еще подозревают стафилококк в крови.

- Ребята, это кошмар! Мы не знаем, что вообще с собакой и почему она оказалась в поле, - продолжают волонтеры.

Чтобы спасти животное, ему нужны серьезные лекарства. Активисты уже открыли сбор средств, которые пойдут на лечение собачки.

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