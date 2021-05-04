В ростовском парке прохожие спасли застрявшую в банке собаку

В Ростове местные жители спасли угодившую в ловушку собаку Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону неравнодушные прохожие спасли собаку, которая головой застряла в железной банке. Об этом сообщили очевидцы в одном из городских пабликов в соцсети.

Случай произошел в городском парке «Левобережный». Ростовчане гуляли по парку и заметили на пляже рыжую собаку, которая старательно что-то пыталась снять со своей головы. Подойдя поближе, горожане увидели, что на шее животного надета железная банка, в которой полностью находится его морда. Неравнодушные ростовчане решили помочь страдающему псу.

- Собака недоверчиво отнеслась к помощи, - отметили спасители животного.

С трудом удалось ее поймать, но спустя уже пару минут животное было освобождено из ловушки, в которую, судя по всему, ее направили именно люди. После этого снова счастливый зверь отправился гулять по парку в поисках чего-нибудь съестного, так как с банкой на голове поесть ему было проблематично.

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