«Пантера, а не женщина!»: Татьяну Котову в платье из латекса засыпали комплиментами

Дерзкий образ Татьяны Котовой восхитил поклонников. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"

Модель, певица, участница и победительница конкурса «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала в своем блоге в «Инстаграме» кадры с очередной фотосессии.

Для нее девушка выбрала супер-обтягивающее платье из черного латекса. При этом глубокий вырез подчеркивал линию груди. Пикантным дополнением к образу стали черные узкие очки. Снимок девушки мгновенно вызвал яркую реакцию у поклонников.

- Пантера, а не женщина, - написал один из фолловеров.

- Яркая, чувственная, самая-самая, - выразил мнение другой подписчик.

- Незабываемая, - написал третий.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала, что декольте пришлось пришлось по нраву другой очаровательной дончанке Полине Дибровой.

Так, мама троих детей пришла на банкет к друзьям в брючном костюме оранжевого цвета. А под пиджак она надела черный короткий топ с большим декольте. Снимок женщина опубликовала в своем блоге в «Инстаграме».

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