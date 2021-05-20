«Пантера, а не женщина!»: Татьяну Котову в платье из латекса засыпали комплиментами

Дерзкий образ Татьяны Котовой восхитил поклонников. Фото: официальный аккаунт Татьяны Котовой в "Инстаграме"
Модель, певица, участница и победительница конкурса «Мисс Россия» Татьяна Котова опубликовала в своем блоге в «Инстаграме» кадры с очередной фотосессии.
Для нее девушка выбрала супер-обтягивающее платье из черного латекса. При этом глубокий вырез подчеркивал линию груди. Пикантным дополнением к образу стали черные узкие очки. Снимок девушки мгновенно вызвал яркую реакцию у поклонников.
- Пантера, а не женщина, - написал один из фолловеров.
- Яркая, чувственная, самая-самая, - выразил мнение другой подписчик.
- Незабываемая, - написал третий.
Ранее "КП-Ростов-на-Дону" сообщала, что декольте пришлось пришлось по нраву другой очаровательной дончанке Полине Дибровой.
Так, мама троих детей пришла на банкет к друзьям в брючном костюме оранжевого цвета. А под пиджак она надела черный короткий топ с большим декольте. Снимок женщина опубликовала в своем блоге в «Инстаграме».
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