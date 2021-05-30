Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко принял участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов в Госдуму

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко отдал свой голос в предварительном голосовании по отбору кандидатов в Госдуму. Фото: официальный аккаунт Алексея Логвиненко в "Инстаграме"

В воскресенье, 30 мая, с восьми часов утра в Ростовской области начали работу счетные участки предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Госдуму РФ. В донском регионе между кандидатами сложилась большая конкуренция. На выдвижение в Госдуму от «ЕР» претендуют около 200 человек, а это – примерно 20 кандидатов на место.

Как сообщил в своем блоге в «Инстаграме» глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, он уже отдал свой голос.

- Сегодня принял участие в открытом предварительном голосовании по определению будущих кандидатов на выборы в Государственную Думу от партии «Единая Россия», - написал глава городской администрации.

Также Алексей Логвиненко сообщил, что узнал о ходе голосования и пообщался с представителями счетной комиссии. По его словам, праймериз позволяет заявить о своих возможностях тем, кто проявил себя настоящим профессионалом своего дела.

- Именно люди решают, кто представит партию на выборах. А конкретно в этом случае – на выборах в Государственную Думу,- подчеркнул Алексей Логвиненко.

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