31 мая 1,5 тысячи ростовских выпускников напишут первые Госэкзамены

Юноши и девушки продемонстрируют свои знания по географии, литературе и химии Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня, 31 мая, почти 1,5 тысячи ростовских выпускников будут сдавать первые Госэкзамены. Юноши и девушки продемонстрируют свои знания по географии, литературе и химии. Об этом на своей странице в Instagram написал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

- Для юных ростовчан это очень волнительный и ответственный день. Пусть он пройдет легко и успешно. Дорогие ребята, уверен, что 11 лет труда, усилий обязательно приведут вас к достойным результатам, - написал сити-менеджер.

Расписание ЕГЭ официально утвердили еще в апреле. Сегодня стартовал основной период, он продлится до 2 июля, дополнительный - с 12 по 17 июля. Уже 3 и 4 июня донские выпускники будут сдавать русский язык.