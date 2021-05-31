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Общество31 мая 2021 16:08

1 и 2 июня в Таганроге ограничат водоснабжение

Это произойдет из-за технических работ
Ангелина СКИБА
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Вода будет поступать в краны с пониженным давлением больше суток

Вода будет поступать в краны с пониженным давлением больше суток

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Таганрога предупреждают о возможных перебоях с водой. Она будет поступать в краны с пониженным давлением больше суток. А именно с 8 часов 1 июня до 18 часов 2 июня, сообщает сайт городской администрации.

Это произойдет из-за технических работ: специалисты будут менять аварийный участок водовода и запорную арматуру. К соцобъектам в этот период по заявкам организуют подвоз технической воды.

При этом к 1 июня должны полностью вернуть горячую воду ростовчанам, которые живут в западной и центральной частях города. До этого люди вынуждены были греть кастрюли и тазики из-за проверки теплосетей.