Сразу же после кровавой разборки подозреваемый сбежал, но его все равно поймали Фото: Олег ЗОЛОТО

56-летнего ростовчанина подозревают в убийстве знакомого. В Следкоме считают, что злоумышленник устроил поножовщину под действием горячительных напитков. Сейчас мужчина находится под стражей. Возбуждено дело.

По предварительным данным, все произошло около недели назад, 22 мая. Двое мужчин выпивали около продуктового магазина на Жмайлова. В какой-то момент между ними вспыхнула ссора. Тогда ростовчанин решил пустить в ход холодное оружие, он трижды ударил обидчика ножом. Пострадавший получил серьезные раны, медики увезли его в больницу, но спасти так и не смогли.

Известно, что сразу же после кровавой разборки подозреваемый сбежал. Однако уйти от правосудия у него не получилось, мужчину поймали спустя несколько дней.

В этом же мае за поножовщину со смертельным исходом осудили жителя Сальска. Он получил 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима