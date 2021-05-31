Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия31 мая 2021 18:30

Следком: «Батайчанин избил насмерть своего знакомого, возбуждено дело»

Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина избил друга руками и ногами

Мужчина избил друга руками и ногами

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В драке со смертельным исходом подозревают 38-летнего батайчанина. Мужчину уже взяли под стражу, также возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Ростовской области.

- Предварительно, 29 мая 2021 года подозреваемый распивал спиртное со своим 54-летним знакомым. Разгорелся конфликт, мужчина избил друга руками и ногами. Он наносил удары и по телу, и по голове. От травм пострадавший скончался на месте, - прокомментировали в Следкоме.

Сейчас сотрудники ведомства еще выясняют детали произошедшего. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее за пьяную поножовщину со смертельным исходом задержали 56-летнего ростовчанина

ЧП