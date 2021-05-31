Следком: «Батайчанин избил насмерть своего знакомого, возбуждено дело»

Мужчина избил друга руками и ногами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В драке со смертельным исходом подозревают 38-летнего батайчанина. Мужчину уже взяли под стражу, также возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 31 мая, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Ростовской области.

- Предварительно, 29 мая 2021 года подозреваемый распивал спиртное со своим 54-летним знакомым. Разгорелся конфликт, мужчина избил друга руками и ногами. Он наносил удары и по телу, и по голове. От травм пострадавший скончался на месте, - прокомментировали в Следкоме.

Сейчас сотрудники ведомства еще выясняют детали произошедшего. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы. Ранее за пьяную поножовщину со смертельным исходом задержали 56-летнего ростовчанина