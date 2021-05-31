Продажа алкоголя в Ростове-на-Дону 1 июня 2021: можно ли купить спиртное в День защиты детей

Спиртное будут продавать в кафе и ресторанах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Продажа алкоголя в Ростова-на-Дону 1 июня 2021 будет запрещена из-за Дня защиты детей. Рассказываем, какие организации не затронут ограничения.

Алкоголь будут по-прежнему продавать в кафе, ресторанах и барах. Кроме того, розничную продажу алкоголя разрешат магазинам беспошлинной торговли.

Напомним, 1 июня в Ростове-на-Дону пройдут мероприятия в честь Дня защиты детей. Ранее «КП» писала, как можно отметить праздник.

Первый день лета будет теплым, но дождливым. Днем пройдут кратковременные осадки, вечером возможны ливни. Температура воздуха составит плюс 22 — 24 градуса.

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