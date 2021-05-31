Куда сходить в День защиты детей в Ростове-на-Дону 2021: программа мероприятий на 1 июня

Куда сходить в День защиты детей в Ростове-на-Дону 2021 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Куда сходить в День защиты детей в Ростове-на-Дону 2021 — подборка мероприятий от «КП». Подготовили для вас программу мероприятий на 1 июня в донской столице. Информацию предоставили в администрации города.

Праздник в 9:00 откроют во всех муниципальных детских библиотеках Ростова. Там пройдет целый комплекс литературно-развлекательных мероприятий, интересных не только школьникам, но и взрослым.

Еще более насыщенная программа ожидает ростовчан в центральной городской детской библиотеке имени Ленина, где с 10:00 до 13:00 в честь праздника проведут "Литературный лабиринт" в рамках проекта "Книга в парке". Тоже самое ожидает всех собравшихся в парке Островского.

Отметить День защиты детей можно будет и в парке "Дружба" на улице Капустина. Там с 10:00 до 19:00 покажут праздничную программу "Мир начинается с детства". Тоже самое ждет горожан в парке Горького. Концерт пройдет и в парке Островского с 11:00 до 13:00.

В детском парке имени Черевичкина, что на Театральной площади, покажут выставку "Здравствуй праздник, здравствуй лето!". С 11:00 все собравшиеся также увидят выступления подрастающего поколения.

В тоже время в Ростовском академическом театре начнется спектакль "Кентервильское приведение". До 15:00 в парке имени Октября будет проходить тематическое мероприятие "Праздник Детства и Добра". А с 12:00 до 16:00 в парке культуры и отдыха 1 Мая - "Пусть всегда будет лето".

В завершении можно посетить парк "Левобережный". Там с 12:00 до 16:00 для малышей и родителей прогремит "День детства".

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