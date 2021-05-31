В Таганроге за хищение 6 тонн камня осудят начальника подразделения «РЖД»

Дело рассмотрит Таганрогский городской суд Фото: Артем КИЛЬКИН

Начальника подразделения «РЖД» будут судить за мошенничество с использованием служебного положения. Специалисту грозят принудительные работы, штраф до 500 тысяч рублей или до 6 лет тюрьмы. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Дело в том, что, руководитель дирекции, похитил «в пользу третьего лица, состоящий на балансовом учете бутовый камень». Всего - 5,840 тонн. Его хранили на случай устранения последствий ЧС. Например, камень могли использовать, если бы размыло ж/д полотно. Теперь уголовное дело сотрудника «РЖД» рассмотрит Таганрогский городской суд.

Также сегодня, 31 мая, стали известны подробности дела о целом пакете ювелирных украшений, которые нарушитель на авто пытался провезти в Ростовскую область