Пробки в Ростове-на-Дону на утро 1 июня: шестибальные пробки образовались в городе в праздничный день

Утренние пробки в Ростове Фото: "КП" Архив

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 1 июня зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, проспект Стачки, а также улицы Малиновского, Портовая, Доватора, Международная и Интернациональная и Профсоюзная.

В центре водители вынуждены стоять на улице Мечникова, проспекте Михаила Нагибина, проспекте Ворошиловском, улице Большая Садовая, улице Шеболдаева, улице Цезаря Куникова, улице Немировича-Данченко, улице Нансена. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Вавилова, Дачная, Оганова, Тарновского-Терлецкого и Особенная.

На Северном пробки скапливаются на проспекте Космонавтов, улице Орбитальная, Бодрая.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Менжинского, проспекте Шолохова и проспекте 40-летия Победы.

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