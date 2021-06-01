Самый богатый депутат Заксобрания Дона за год заработал 122,9 млн рублей

Годовой доход супруги депутата составил 1,1 млн рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Евгений Дегтярев оказался одним из самых богатых депутатов донского Заксобрания по итогам 2020 года. Об этом можно судить по опубликованной декларации о доходах.

Так, за 12 месяцев парламентарий заработал 122,9 млн рублей. В собственности у него заявлен земельный участок площадью 1 530 кв. метров. В пользовании у Евгения Дегтярева также значится жилой дом в 391,1 кв. метра. Он имеет личное авто марки Toyota Sequoia.

Годовой доход супруги депутата составил 1,1 млн рублей. У нее в собственности семь земельных участков, три дома и квартира. В графе «Транспорт» указаны Toyota Land Cruiser 200 и Toyota Sequoia.

Вторым по сумме заработка оказался Сергей Рожков, он получил за год 85,5 млн рублей. У него в собственности шесть земельных участков, два дома и две квартиры. Кроме того, депутату принадлежат несколько автомобилей, в том числе Toyota Camry, Волга М-21 и УАЗ-396255.

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