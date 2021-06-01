В Ростове на площадке новой инфекционной больницы начали монтаж оборудования

Ход строительства больницы оценил Василий Голубев Фото: сайт правительства РО

В Ростове практически завершили большинство корпусов новой инфекционной больницы. Сейчас площадку благоустраивают, также начали монтаж медицинского оборудования. Ход работ уже проверил губернатор Василий Голубев, сообщает сайт донского правительства.

- Сейчас наступил этап, когда каждый день для исполнителей проекта «горячий». Задача остаётся прежней - качественно и в срок завершить работы, - подчеркнул Василий Голубев.

В ответ подрядчик отчитался о том, что внешнее обустройство территории планирует завершить по графику. На объекте сейчас в две смены работают около 600 строителей, задействовано более 30 спецмашин.

Больницу начали строить в июне прошлого года. Все должны выполнить в три этапа. На первом уже возвели девять корпусов общей площадью 33 тысячи кв. метров. Эту фазу работ планируют завершить летом 2021 года.

На втором и третьем этапах создадут патологоанатомический, лечебно-консультативный и детский инфекционный корпусы. Готовую больницу должны сдать до конца 2024 года.