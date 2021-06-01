В Таганроге прокуратура отсудила квартиру для женщины с инвалидностью

После тщетного ожидания женщина написала заявление в прокуратуру Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В Таганроге женщина с инвалидностью смогла получить квартиру только после вмешательства прокуратуры. Об этом сегодня, 1 июня, рассказали в пресс-службе ведомства.

Дело в том, что жительница приморского города должна была получить жилье вне очереди. Однако заветные квадратные метры ей выдавать не спешили. Эта история тянулась еще с 2019 года. После тщетного ожидания женщина решила обратиться за помощью и написала заявление в прокуратуру.

Сотрудники ведомства составили иск и обратились в суд. Там от администрации города потребовали повлиять на ситуацию. Эти меры оказались действенными, и таганроженка в итоге получила долгожданное жилье.

Похожий случай произошел в марте. Тогда благодаря прокуратуре дети-инвалиды получили необходимые лекарства