В Таганроге прокуратура отсудила квартиру для женщины с инвалидностью

После тщетного ожидания женщина написала заявление в прокуратуру
Фото: Абылай САРАЛАЕВ
В Таганроге женщина с инвалидностью смогла получить квартиру только после вмешательства прокуратуры. Об этом сегодня, 1 июня, рассказали в пресс-службе ведомства.
Дело в том, что жительница приморского города должна была получить жилье вне очереди. Однако заветные квадратные метры ей выдавать не спешили. Эта история тянулась еще с 2019 года. После тщетного ожидания женщина решила обратиться за помощью и написала заявление в прокуратуру.
Сотрудники ведомства составили иск и обратились в суд. Там от администрации города потребовали повлиять на ситуацию. Эти меры оказались действенными, и таганроженка в итоге получила долгожданное жилье.
Похожий случай произошел в марте. Тогда благодаря прокуратуре дети-инвалиды получили необходимые лекарства