В Ростовской области дети-инвалиды получили лекарства после вмешательства прокуратуры

Проблему семей с предоставлением лекарств решили после вмешательства прокуратуры. Фото: Карты. Google

Сотрудников одной из ростовских детских поликлиник поймали на нарушении законодательства об охране здоровья граждан. Врачи отказывали пациентам в выписке льготных рецептов.

- От действий сотрудников медучреждения пострадали две семьи. Одним родителям пришлось тратить на препараты личные деньги, а другие не смогли получить вовремя жизненно необходимые лекарства из-за отсутствия пометки о срочном изготовлении, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Во время проверки эти факты подтвердились. Главного врача детской поликлиники обязали незамедлительно устранить выявленные нарушения законодательства. Сотрудники прокуратуры возбудили дело по административной статье. После этого виновные были привлечены к ответственности.

Проблемы детей-инвалидов недавно обсуждали и донские депутаты. Народные избранники предложили дополнительные меры по поддержке таких семей.

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