Еще пять пациентов с коронавирусом не смогли спасти в Ростовской области

Сейчас в больницах региона лечат 1 179 инфицированных пациентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 1 июня, в Ростовской области за сутки с коронавирусом умерли еще 5 человек. Речь идет о четырех женщинах и мужчине. У них были сопутствующие хронические заболевания. Об этом сообщают власти.

Таким образом, жертвами инфекции в регионе оказались уже 4 433 человека. Сейчас в больницах региона лечат 1 179 инфицированных пациентов, 18 из них находятся в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 117 - на неинвазивной ИВЛ.

За 24 часа в лабораториях проверили 710 анализов. Охват населения тестированием методом ПЦР на 100 тыс. населения - 218,35. Прививки уже сделали 334 732 человека, за сутки - 3 300.