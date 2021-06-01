Донская прокуратура заставила чиновников починить дорогу к школе

Речь идет о проезжей части на улице Дружбы Народов в слободе Нижненагольной Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Миллеровском районе прокуратура через суд заставила власти слободы Нижненагольной починить дорогу к местной школе. Об этом стало известно сегодня, 1 июня.

Речь идет о проезжей части на улице Дружбы Народов. Она находилась в «ненадлежащем состоянии», и это угрожало безопасности дорожного движения.

Проверку в населенном пункте провели после ряда публикаций в СМИ. Сотрудники прокуратуры лично оценили ситуацию. После этого исправить все недочеты потребовали у главы администрации района. Однако мало что изменилось.

Тогда прокуратура подала иск. В суде встали на сторону истца и обязали власти привести покрытие дороги в порядок.

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