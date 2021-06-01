В Ростове на Доватора перевернулась легковушка

Автоинспекторы сейчас выясняют причины произошедшего Фото: отдел пропаганды УГИБДД

Сегодня, 1 июня, в Ростове на Доватора перевернулась Lada Priora. Авто уже поставили на колеса, автоинспекторы сейчас выясняют причины произошедшего. Об этом рассказали в отделе пропаганды УГИБДД.

Так, по предварительным данным, 57-летний мужчина за рулем отечественной легковушки не справился с управлением. Из-за этого его машина налетела на бордюр, зацепила дорожные знаки и опрокинулась на бок. О состоянии владельца перевертыша в ГИБДД не сообщили.

Сегодня же под Ростовом на М-4 «Дон» в серьезной аварии погибла семья их трех человек: пожилые отец и мать, а также их 52-летний сын. Еще одна женщина пострадала