В зоопарке Ростова возобновили экскурсии и показательные кормления

Посетители смогут понаблюдать за жизнью животных Фото: группа в VK Ростовского зоопарка

С 1 июня, то есть с сегодняшнего дня, в зоопарке Ростова перешли на докоронавирусный режим работы. Это значит, что в ближайшее время для посетителей снова будут проводить экскурсии и показательные кормления. Кроме того, в свободном доступе теперь всесезонные экспозиции.

- Выставки можно посетить в любое время с 9 до 19 часов. Только экзотариум остается закрытым по техническим причинам, - рассказали в пресс-службе зоосада.

Понаблюдать за тем, как животные лакомятся любимой едой, можно будет уже с 7 июня. Такие обеды будут проводить в 13 часов. В зоопарке напомнили, что посетители всегда должны носить маски и помнить о социальной дистанции.

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