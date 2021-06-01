В Ростовской области на трассе заживо сгорели водители двух большегрузов

Столкнулись два «КамАЗа», один из которых был с полуприцепом Фото: отдел пропаганды УГИБДД

В Ростовской области на трассе Егорлыкская - Сальск заживо сгорели водители двух большегрузов. Серьезная авария произошла сегодня, 1 июня, около 11.40. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

Личности погибших уже установили, это мужчины 46 и 32 лет. Известно, что столкнулись MAN 1932 с полуприцепом Кроне-SD27 и «КамАЗ-65116», который тянул полуприцепом ЧМЗАП-99065. Во второй машине находился цемент.

- По предварительным данным, водитель MAN придерживался небезопасной скорости и не учел сложные погодные условия. Он допустил занос полуприцепа и, не справившись с управлением, столкнулся со встречным «КамАЗОМ», - прокомментировали в отделе пропаганды УГИБДД.

Сразу после удара вспыхнуло пламя. Водители погибли на месте, в огне. Сейчас автоинспекторы еще проводят проверку. Движение на участке дороги в районе аварии к этой минуте полностью восстановлено.

Это не единственная трагедия на дороге за сегодняшний день. Так, утром под Ростовом в ДТП погибла семья из трех человек, также была ранена одна женщина