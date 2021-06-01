В Ростове-на-Дону родители бросили малыша на парковке в машине

На парковке в Ростове взрослые "забыли" в авто ребенка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону, на площадке около одного из крупнейших торговых центров, внимание прохожей привлек отчаянный детский плач. Оглянувшись по сторонам, женщина поняла, что крик доносится из припаркованного автомобиля. Окно в салоне иномарки было приоткрыто. Заглянув туда, небезразличная ростовчанка поняла, что слезами заходится мальчик. На виде ему около двух лет. Ребенок сидел в автокресле на заднем пассажирском сиденье. Взрослых рядом не было. По всей видимости, они пошли за покупками.

Женщина, обеспокоенная тем, что малютке может стать плохо в душном раскаленном салоне, побежала к охранникам ТЦ. Она описала им всю ситуацию, а служба безопасности, в свою очередь, по громкой связи обратилась к родителям, попросив их позаботиться о сыне.

Чем закончилось дело, не ясно. Забившая тревогу ростовчанка сразу ушла, а позже опубликовал пост об инциденте в городских пабликах.

Большинство подписчиков группы в соцсетях были возмущены тем, что взрослые оставили в машине на жаре малыша.

- В Америке, видя ребенка, либо животное в салоне в жару, просто бьют стекло, не разыскивая родителей и так далее, - рассказал один из комментаторов.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что по факту публикации проводится проверка.

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