В Ростовской области от укусов клещей пострадали уже 1 954 человека

В донской столице паукообразные паразиты напали на 348 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области, по состоянию на 1 июня, от укусов клещей пострадали уже 1 954 человека, из них 778 - дети до 14 лет. Об этом рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора.

При этом в донской столице паукообразные паразиты напали на 348 человек, в Таганроге - на 143. Жертвами также стали 102 жителя Волгодонска, 97 песчанокопцев и 90 человек в Сальском районе.

После обследований выявили также два случая Крымской геморрагической лихорадки. Их подтвердили в Обливском районе. Жителям Дона напоминают, что клещи могут быть переносчиками и более опасных болезней, в том числе таких, от которых до сих пор нет вакцины.

Чтобы защитить население от клещей, территории сейчас опрыскивают специальными химикатами. Однако, как уже не раз отмечали специалисты, это не может быть 100-процентой защитой. Люди также должны помнить и соблюдать элементарные правила безопасности.

Особенно они актуальны во время отдыха и работы на природе или с животными. Следует носить одежду с длинными рукавами, штаны и носки, плотную обувь. Не стоит забывать о головных уборах. После возвращения домой нужно обязательно осматривать себя на наличие прицепившихся паразитов. Если они обнаружатся, нельзя срывать их самостоятельно. Необходимо сразу обратиться в больницу.