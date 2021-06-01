В Таганроге на пост замглавы администрации назначили Александра Рябых

О новом назначении Александра Рябых сообщили власти Таганрога Фото: соцсети

В Таганроге на пост заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства назначили Александра Рябых. Об этом сообщили местные власти.

До этого в течение нескольких лет, с 2018 года по настоящее время, чиновник работал в администрации Октябрьского района Ростова. Он был заместителем руководителя и также курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства. А еще раньше, с 2016 по 2018 год, занимался подготовкой донской столицы к чемпионату мира по футболу.

Александр Рябых в 2006 году окончил Ростовский государственный строительный университет по специальности «Городской кадастр».

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