В Ростовской области судебный пристав купила поддельный диплом о высшем образовании

В Ростовской области судебный пристав купила поддельный диплом Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области судебному приставу-исполнителю грозит наказание за покупку поддельного диплома о высшем образовании. В отношении нее в Шахтах было возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ "Использование заведомо подложного официального документа".

Следователи выяснили, что судебный пристав-исполнитель купила поддельный диплом о высшем образовании. После этого она подала его в качестве документа для поступления на первый курс заочного обучения по программе магистратуры на 2020/21 учебный год.

- В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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По мнению следователей, его занятия грозили опасностью для воспитанников.