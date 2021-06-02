Подачу горячей воды в Ростове планируют восстановить к 9 июня

Сейчас подачу в краны восстановили уже на 85% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полностью вернуть горячую воду жителям западной и центральной частей Ростова планируют к 9 июня. Сейчас подачу в краны восстановили уже на 85%. До этого завершили первый этап испытаний теплосетей, сообщает сайт городской администрации.

Восстановить водоснабжение должны были еще вчера, 1 июня, но во время проверки труб специалисты заметили дефекты, которые не проявились сразу. Соответственно, на этот ремонт также требуется время. К сожалению, его нельзя проводить с горячим водоснабжением.

Власти напоминают ростовчанам: если ресурс не подают дольше установленного законом времени или поставляется некачественно, размер платы за коммунальную услугу должны сократить.