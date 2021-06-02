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Общество2 июня 2021 9:58

На нескольких улицах Таганрога до 16 часов отключили электричество

Это сделали на время плановых работ
Ангелина СКИБА
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Без света в домах временно остались жители улицы Фрунзе

Без света в домах временно остались жители улицы Фрунзе

Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня, 2 июня, до 16 часов отключили электричество на нескольких улицах Таганрога. Об этом сообщает ПАО «Россети Юг».

Так, без света в домах временно остались жители улицы Фрунзе - от Максима Горького до Дзержинского, улицы Дзержинского - от Ленина до Фрунзе, улицы Ленина - от Дзержинского до Вокзального. Также сейчас нет электроэнергии в переулке Вокзальном.

- Это плановое отключение, его проводят из-за технических работ, - пояснили в ПАО «Россети Юг».

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