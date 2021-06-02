Нахичеванский рынок Ростова сделают туристическим объектом

Масштабное обновление намерены начать не раньше следующего года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нахичеванский рынок Ростова планируют капитально реконструировать, также его собираются превратить в туристический объект. Об этом в программе «Вести. Дон» сообщил Роман Геворкян - владелец торговой территории.

- У нас сейчас идет бережная реконструкция, мы делаем в стилистике Нахичевани. Может быть, даже в стилистике Санкт-Петербурга. В связи с тем, что время меняется, нам нужны новые реконструируемые павильоны, - подчеркнул генеральный директор ООО «Нахичеванский базар» Роман Геворкян.

Масштабное обновление одного из старейших рынков донской столицы намерены начать не раньше следующего года. На площадке должны расширить аллею, возвести павильоны и обновить вход с 20-ой Линии. В итоге специалисты воссоздадут облик рынка 19 века.

Ранее стало известно, что ярмарка на территории старого аэропорта будет работать почти год