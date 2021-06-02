В Ростове военнослужащий получил 8,5 лет за попытку организовать убийство

Довести до конца свой план у злоумышленника не получилось Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове военнослужащий получил 8,5 лет за попытку организации убийства по найму. Мужчину отправили в колонию строгого режима. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления.

Известно, что сержант совершил преступление в марте 2020 года. Тогда он нашел потенциального киллера, который согласился убить другого человека за 100 тысяч рублей. Военный передал ему эти деньги, а также в подробностях рассказал, где живет жертва и какое авто использует. Чтобы сообщник не ошибся, он передал и фотографию своего недруга.

Довести до конца свой план у злоумышленников не получилось. Деньги у задержанных забрали, все 100 тысяч рублей перечислили в бюджет государства.

Ранее за поножовщину со смертельным исходом на 9 лет и 6 месяцев осудили жителя Сальска. Он также проведет срок в колонии строгого режима