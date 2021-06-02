Догнали и конфисковали: браконьер лишился машины и улова в Ростовской области

Во время обыска в грузовике нашли сельдь и тарань Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по РО

В Ростовской области поймали браконьера с уловом на 500 тысяч рублей. Мужчина пытался сбежать на своем грузовике, но его поймали. Теперь он остался без авто и рыбы - все изъяли. Уже возбуждено два административных дела. Об этом сегодня, 2 июня, рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ по региону.

Как уточнили в ведомстве, погоня произошла в районе хутора Ключникова. Злоумышленника заметили с катера на берегу Таганрогского залива. В этот момент он также увидел наряд, бросился в свой «ГАЗ-66» и ударился в бега. Однако горе-преступник не подумал, что с воды его преследовать намного удобнее.

Мужчину довольно быстро задержали. Во время обыска у него в машине нашли сельдь и тарань - больше 1700 особей.

Похожая история на берегу Таганрогского залива произошла в этом мае. Пограничники задержали мужчину, который промышлял добычей сельди и пиленгаса