Прокуратура заставила ростовское предприятие вернуть работникам долг в 900 тысяч рублей

Меры прокуратуры возымели эффект, и работникам выплатили все, что задержали Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове 49 работникам местного предприятия вернули долги по зарплате. Этого удалось добиться только после того, как гендиректор и юрлицо попали под административное разбирательство, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Всего руководители удерживали более 900 тысяч рублей. В итоге об этом узнали сотрудники прокуратуры. Они сразу начали выяснять, как в действительности обстоят дела в компании.

Как только достоверность информации подтвердили, гендиректору направили представление об устранении недочетов. Также завели дело по статье «Нарушение трудового законодательства». Все эти меры возымели эффект, и работникам выплатили все, что задержали.

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