Делегация Ростовской области отправилась на экономфорум в Санкт-Петербург

Форум будет работать до 5 июня Фото: правительство РО

Сегодня, 2 июня, делегация Ростовской области отправилась на Петербургский международный экономический форум-2021. Его открыли в Северной столице, сообщает сайт донского правительства.

Предполагается, что бизнес-делегация с берегов Дона должна до 5 июня провести ряд переговоров с отечественными и зарубежными партнерами. Также анонсировали подписание нескольких инвестиционных соглашений.

Стоит добавить, что в этом году для безопасности участников на форуме ввели дополнительные санитарные меры.

Ранее власти Ростовской области сообщили о развитии одного из инвестпроектов в сфере ветроэнергетики. Речь идет о строительстве на Марченковской ВЭС