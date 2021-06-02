Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика2 июня 2021 13:54

Делегация Ростовской области отправилась на экономфорум в Санкт-Петербург

Представители донского региона планируют подписать ряд соглашений и провести ряд переговоров
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Форум будет работать до 5 июня Фото: правительство РО

Форум будет работать до 5 июня Фото: правительство РО

Сегодня, 2 июня, делегация Ростовской области отправилась на Петербургский международный экономический форум-2021. Его открыли в Северной столице, сообщает сайт донского правительства.

Предполагается, что бизнес-делегация с берегов Дона должна до 5 июня провести ряд переговоров с отечественными и зарубежными партнерами. Также анонсировали подписание нескольких инвестиционных соглашений.

Стоит добавить, что в этом году для безопасности участников на форуме ввели дополнительные санитарные меры.

Ранее власти Ростовской области сообщили о развитии одного из инвестпроектов в сфере ветроэнергетики. Речь идет о строительстве на Марченковской ВЭС