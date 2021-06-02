Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону 2021: когда восстановят подачу в западном районе и центре

Изначально водоснабжение обещали восстановить 1 июня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону 2021 началось еще в мае из-за подготовки к отопительному сезону. 1 июня горячее водоснабжение восстановили не везде, как это планировалось. Рассказываем, на какое число перенесли сроки и почему.

В центре и в западном районе завершился первый этап гидравлических испытаний теплосетей. Рабочие выявили «слабые места», которые могут привезти к нештатным ситуациям в отопительный сезон. Сейчас они занимаются устранением этих недостатков, для чего также нужно отключать воду.

1 июня горячее водоснабжение восстановили у 85% жителей. Остальные дома, где выявили дефекты, по-прежнему остаются без горячей воды.

— Полностью восстановить подачу горячего водоснабжения жителям города планируется к 9 июня, — прокомментировали власти.

КОГДА МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ ЗА УСЛУГУ?

Если воды нет дольше установленного периода или она поставляется в плохом качестве, потребитель может уменьшить оплату услуги.

Для этого нужно установить факт некачественного оказания услуги и обратиться в ресурсоснабжающую организацию. В компанию нужно подать заявление о перерасчете.

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