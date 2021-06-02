Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону 2021: когда восстановят подачу в западном районе и центре

Изначально водоснабжение обещали восстановить 1 июня.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Отключение горячей воды в Ростове-на-Дону 2021 началось еще в мае из-за подготовки к отопительному сезону. 1 июня горячее водоснабжение восстановили не везде, как это планировалось. Рассказываем, на какое число перенесли сроки и почему.
В центре и в западном районе завершился первый этап гидравлических испытаний теплосетей. Рабочие выявили «слабые места», которые могут привезти к нештатным ситуациям в отопительный сезон. Сейчас они занимаются устранением этих недостатков, для чего также нужно отключать воду.
1 июня горячее водоснабжение восстановили у 85% жителей. Остальные дома, где выявили дефекты, по-прежнему остаются без горячей воды.
— Полностью восстановить подачу горячего водоснабжения жителям города планируется к 9 июня, — прокомментировали власти.
КОГДА МОЖНО НЕ ПЛАТИТЬ ЗА УСЛУГУ?
Если воды нет дольше установленного периода или она поставляется в плохом качестве, потребитель может уменьшить оплату услуги.
Для этого нужно установить факт некачественного оказания услуги и обратиться в ресурсоснабжающую организацию. В компанию нужно подать заявление о перерасчете.
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