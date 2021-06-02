Власти Ростова объяснили утреннее озеро около дома на проспекте Ленина

Во время дождя уровень воды в коллекторе сильно поднялся, и все хлынуло на улицу Фото: пресс-служба МЧС России по РО

В Ростове подъезд и двор дома на Ленина, 109/5 превратились в озеро из-за засора коллектора. Так сегодня, 2 июня, объяснили утреннее ЧП власти донской столицы.

Речь идет о стоке, в который заключен Безымянный ручей. Он находится буквально в 150 метрах от здания. Во время дождя уровень воды сильно поднялся, и все хлынуло на улицу - к машинам и квартирам людей. Усугубила эту ситуацию ливневка. Оказалось, что в ней находилась «кирпичная кладка встроенной инженерной коммуникации сторонней организации».

Сейчас со всеми этими проблемами разбираются, выясняют виновников. К слову, воду около подъезда уже откачали. К счастью, электрика и инженерные коммуникации не пострадали.