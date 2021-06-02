Ростовский театр имени Горького получит на ремонт 366 млн рублей

В 2021 году театр получит 97,7 млн рублей Фото: сайт правительства РО

В Ростове театр драмы имени Максима Горького получит субсидию на ремонт и реставрацию 366,6 млн рублей. Эти деньги поступят из федерального бюджета, сообщил первый заместитель губернатора Игорь Гуськов. Информация об этом появилась сегодня, 2 июня, на сайте донского правительства.

В 2021 году театр драмы имени Горького получит 97,7 млн рублей, в 2022 году - 268,9 млн рублей. На эти средства будут проводиться ремонтно-реставрационные работы, в том числе отремонтируют фасад и приведут в порядок прилегающую территорию, - пояснил Игорь Гуськов.

Также он рассказал, что субсидию получит и Донская публичная библиотека. На перевод библиотечного фонда в электронную форму областные власти потратят 570 тысяч рублей.

Кроме того, в июле этого года в донской столице планируют начать ремонт стадиона «Арсенал»