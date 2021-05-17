Ремонт ростовского стадиона "Арсенал" начнется в июле

В Ростове отремонтируют стадион "Арсенал". Фото: администрация Ростова

В Ростове запланировали провести капитальный ремонт стадиона «Арсенал», который относится к спортивной школе № 12. Об этом сообщили в своем Инстаграм-аккаунте сообщил глава Администрации города Алексей Логвиненко. Ремонтные работы планируется начать уже в начале июля.

На их выполнение из казны было выделено около 60 миллионов рублей. В настоящее время проходит госэкспертизу разработанная проектно-сметная документация.

Согласно документации, на стадионе будет заменено покрытие футбольного поля, легкоатлетических ядер и беговых дорожек, а также рабочие отремонтируют трибуны, ограждения и малые архитектурные формы, кроме того, будет проведено озеленение территории.

- В итоге город получит современный спортивный комплекс, - отметил Алексей Логвиненко. - Также на базе спортшколы №12 планируем открыть отделение легкой атлетики.

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