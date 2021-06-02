Специалист допустила «небрежность во время диагностики беременной пациентки» Фото: Артем КИЛЬКИН

В Сальске после гибели новорожденного осудили акушера-гинеколога местной ЦРБ. Женщине ограничили свободу на 2 года и 6 месяцев. Об этом сегодня, 2 июня, сообщили в пресс-службе Следственного управления по региону.

- Статья - «Причинение смерти по неосторожности». Приговор пока не вступил в законную силу, поэтому его еще можно оспорить, - уточнили в ведомстве.

По данным Следкома, в феврале прошлого года специалист допустила «небрежность во время диагностики беременной пациентки». Из-за этого неправильно продумали линию поведения во время принятия родов. В итоге малыш не получил необходимой помощи и умер.

В конце мая, уже в Ростове, из окна многоэтажки выпал 10-летний мальчик. Он разбился насмерть