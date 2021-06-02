Экспонаты музея Ростова покажут в историческом парке «Россия - моя история»

Экспозицию разместят на трех площадках Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко

В историческом парке «Россия - моя история» под экспонаты музея Ростова выделили три помещения. Причем экземпляры, которые там представят, - далеко не вся имеющаяся коллекция. Фонды еще комплектуют. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Будут представлены предметы, иллюстрирующие историю донской столицы - от дней ее основания до современности. Каждый ростовчанин может внести свой вклад - передать из семейного архива старые фотографии, одежду, предметы быта, редкие книги, картины, мебель своих предков, сопроводив материалы подробной историей, - написал сити-менеджер.

Алексей Логвиненко также добавил, что здание для городского музея должны завершить в течение трех лет. Выставку разместят на Московской, 72.

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