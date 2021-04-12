Что будет с экспозицией ростовского музея космонавтики, рассказал Алексей Логвиненко

Среди экспонатов есть настоящие космические аппараты. Фото: инстаграм-аккаунт Алексея Логвиненко.

Сегодня, 12 апреля, глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что будет с экспонатами музея космонавтики после его закрытия. Выставка не работает уже более года. Местные жители стали думать, что в год 60-летия полета Гагарина в космос город потеряет ценные артефакты из прошлого.

На своем инстаграм-аккаунте Логвиненко предположил, что экспозиция перейдет на баланс города и станет частью музея истории Ростова-на-Дону.

Устная договоренность об этом появилась между городской администрацией и ОАО научно-производственное предприятие космического приборостроения «Квант», которое на данный момент владеет зданием музея космонавтики на проспекте Стачки.

- Уже к началу нового учебного года все желающие смогут ознакомиться с выставкой в историческом парке "Россия - моя история", - добавил Алексей Валентинович.

После закрытия музея многие стали думать, что руководство ищет новое здание, другие - выставка закроется окончательно. Якобы большая часть из экспонатов, среди которых есть настоящие космические аппараты, спутники, является собственностью Роскосмоса. Госкорпорация в свою очередь может распоряжаться ими, как хочется. К счастью, догадки не подтвердились и музей сохранит прописку в донской столице.

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