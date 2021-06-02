В Таганроге планируют объединить Пушкинскую и Чеховскую набережные

Идею о масштабном обновлении озвучили накануне во время проверки готовности пляжей Фото: Владимир ВОРСОБИН

В Таганроге в большую прогулочную зону планируют объединить Пушкинскую и Чеховскую набережные. Для этого предложили захватить часть территории «Солнечного» пляжа, сообщает сайт администрации приморского города.

По мнению властей, новое место отдыха должно привлечь горожан, туристов и бизнес. Идею о масштабном обновлении озвучили накануне во время проверки готовности пляжей.

Прибрежные территории обошли депутаты и специалисты ведомств. Они выяснили, что «Солнечный» именно пляжем в полном смысле этого слова назвать нельзя, так как там сейчас нет безопасного спуска к воде. К тому же, арендатор площадки просто периодически выкашивает траву, убирает мусор и больше никаких работ не проводит.